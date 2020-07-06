Видео: Розенбаум поучаствовал в дрифт-шоу

Артист Александр Розенбаум в своем Instagram-аккаунте сообщил, что принял участие в экстремальном развлечении.

Судя по видео, все проходило на Пискаревском проспекте рядом с кинотеатром «Фильмофонд» в Санкт-Петербурге: певец в качестве пассажира стал участником дрифт-шоу на розовой Toyota Chaser.

Посмотреть на зрелище собралось много людей.

«Спасибо, парни, за адреналин!», — пишет артист.

«Не сразу поняла, что вы на пассажирском сиденье, чуть в обморок не хлопнулась. Берегите себя!», — комментирует пользовательница.