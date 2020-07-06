В Петербурге могут закрыться более 100 баров из-за закона о «наливайках»

В Петербурге принимают законопроект «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции», который подразумевает закрытие баров, площадь зала которых должна составлять минимум 50 кв. метров.

Владельцы питейных заведений выступили против — один из них запустил петицию на сайте Change.org, ее подписали более 5 тысяч человек. При этом законопроект уже приняли во втором чтении.

Бары меньше указанного размера включить в меню спиртное не смогут. Владельцы баров с помощью петиции требуют разрешить работу маленьких баров в жилых домах. Владелец сети баров «Барслона» Андрей Федотов, подписавший петицию, отмечает, что под этот закон может попасть несколько сотен заведений, включая алкомагазины. А качественных баров, многие из которых уже стали визитной карточкой Петербурга, наберется около сотни.