В Бородулино починили колонку, в Новой Ладоге разобрались с канализацией по поручению Александра Дрозденко

Вчера, 6 июля, в ходе прямой линии к Александру Дрозденко обратились жители деревни Бородулино Тосненского района. Они пожаловались на сломанную колонку.

Тогда же жители Новой Ладоги Волховского района пожаловались на канализацию. Губернатор распорядился разобраться с проблемами и уже сегодня местные администрации и областной «Водоканал» отчитались о выполнении поручений.