В Бородулино починили колонку, в Новой Ладоге разобрались с канализацией по поручению Александра Дрозденко

Вчера, 6 июля, в ходе прямой линии к Александру Дрозденко обратились жители деревни Бородулино Тосненского района. Они пожаловались на сломанную колонку.
Тогда же жители Новой Ладоги Волховского района пожаловались на канализацию. Губернатор распорядился разобраться с проблемами и уже сегодня местные администрации и областной «Водоканал» отчитались о выполнении поручений.
В деревне Бородулино новая колонка исправно работает, ее также покрасили. Территорию вокруг колонки облагородили.
В Новой Ладоге уже откачены и очищены все выгребные ямы, в которых будет организовано центральное водоотведение. Стоит отметить, что проектные работы уже закончены. Поэтому в ближайшее время в Новой Ладоге приступят к строительству новой канализационной системы.