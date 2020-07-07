В Сосново взяли на контроль ситуацию с подъездными дорогами

Вчера, 6 июля, жители Сосново Приозерского района обратились к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой помочь с ходом строительства подъездных дорог к домам.
В массиве «Октябрьский» Сосново давно началось строительство дорог, темпы строительства настораживают местных жителей. Тем временем местная администрация не реагирует на обращения жильцов домов с просьбой побыстрее закончить строительство или хотя бы убрать весь мусор и засыпать траншеи.
Александр Дрозденко сообщил, что люди не должны страдать в таких ситуациях, поэтому он поручил главе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти разобраться с этим вопросом.
Сегодня утром глава «Ленавтодора» Денис Седов прибыл на место и осмотрел траншеи, пообщался с местными жителями. Подрядчикам поручено разобраться с ситуацией — они должны усилить темпы работ. До конца среды подрядчик сделает и повесит информационный щит с ходом работ. К концу недели жители и местная администрация, после ознакомления с планом, соберут предложения. Дорожный комитет передаст их стройкомитету, который является куратором программы. Далее будет организована встреча с жителями, местной администрацией, подрядчиком и технадзором.
Ранее ivbg.ru писал, что в Гатчинском районе завершается ремонт дорог. Ремонтные работы завершаются на участках дорог Мины — Новинка и Сиверская — Дружная Горка — Куровицы.