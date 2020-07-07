В Колчановском поселении оборудовали площадки для ТКО

В Колчановском поселении Волховского района установили новые площадки для мусора и приобрели выкатные контейнеры для сбора ТКО.

В течение прошлого года на территории населенного пункта построили 38 мест накопления твердых коммунальных отходов. В этом году администрация поселения по поручению правительства региона приобрело 73 выкатных контейнера для ТКО.

Все контейнеры в настоящее время установлены в местах накопления твердых коммунальных отходов. Вывоз отходов с площадок будет производиться региональным оператором по графику, начислять плату за вывоз будут осуществляться с 6 июля.

Ранее ivbg.ru писал, что комплекс по переработке биоотходов в Приозерском районе получил одобрение государственной экспертизы. Благодаря современным технологиям доля утилизации будет увеличена до 80%.