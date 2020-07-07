В Петербурге суд арестовал гражданина Украины 1984 года рождения, подозреваемого в изнасиловании мальчика 2001 года рождения. Преступления, как считает следствие, совершались с 2012 по 2015 год.

Он пробудет за решеткой до 5 сентября. Мужчина преподавал в музыкальной студии на Невском проспекте, учился вокалу у Владимира Самсонова, был его исполнительным директором.

Певца полностью изобличили в том, что в одной из квартир на Камышовой улице он, зная, что мальчик несовершеннолетний, совершал в его отношении развратные действия.

При задержании у подозреваемого нашли патроны, револьвер, фотопленку и диктофон.

Певец после переезда в Россию жил у семьи, где плотно общался с сыном хозяйки, однажды мать узнала об их интимной связи. Разразился скандал, у ребенка случился нервный срыв, но женщина не стала обращаться в полицию. Спустя время, когда подозреваемый уже работал в вокальной студии, ребенок оправился от травмы и его мать обратилась в полицию. Полицейские заподозрили еще несколько случаев противоправной деятельности, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Возбуждено уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера».