Петербургский бизнесмен задержан за финансирование террористов

Мужчина, который перевёл более 200 тысяч рублей на финансирование деятельности террористов, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии задержан петербуржец, который перевёл свыше 200 тысяч рублей с целью финансирования запрещённой деятельности», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 31-летний петербуржец до марта 2019 года занимался предпринимательством в сфере грузоперевозок.

«С целью финансирования запрещённой деятельности он перевёл около 206,6 тысячи рублей на банковский счёт гражданина, находящегося на территории другого иностранного государства», — сказано в сообщении.

У задержанного при обыске обнаружили литературу экстремистского характера, а также около 1,5 миллиона рублей для финансирования запрещённой деятельности, отмечается в сообщении.

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