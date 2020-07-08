Видео: в Гатчине пенсионерка средь бела дня пришла в кафе с лопатой и выкопала розы

В первый день пенсионерке не удалось забрать с собой выкопанные розы, ей помешали сотрудники торгового центра. Но она вернулась за ними на следующий день.

Как сообщают в кафе, розовые кусты были высажены самостоятельно сотрудниками. В прошлом году их просто срывали, в этом – были применены радикальные меры. Так, на записи видеонаблюдения видно, как пенсионерка средь бела дня подошла к кафе с лопатой и, никого не стесняясь, выкопала три куста розы. Но украсть их помешал сотрудник торгового центра, он потребовал вернуть цветы обратно.

Однако на следующий день, старушка вернулась и все-таки завершила начатое — украла цветы.