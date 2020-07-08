Закрытие всех полигонов, QR-коды: Ленобласть ждут масштабные изменения в «мусорной» реформе

Сегодня, 8 июля, на заседании ЗакСа Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал масштабные изменения в «мусорной» реформе. В первую очередь, в регионе появится управляющая компания, в полномочия которой войдет обращение со строительными отходами — ее выберут посредством конкурсного отбора.

По его словам, возможно это будет одна или две частные компании — они будут определять территории для утилизации и переработки строительных отходов, контролировать их передвижение. Необходимость объясняется тем, что в соседнем Санкт-Петербурге в год генерируется более 15 млн таких отходов.

Следующее нововведение — QR-коды для перевозчиком отходов в Ленинградской области, их внедрят уже в августе-сентябре. Код предусматривает информацию о транспорте, собственнике, разрешение на перевозку груза, договор, маршрут и данные юрлица. Прокуратура и силовые структуры уже одобрили инициативу.

Все действующие мусорные полигоны в регионе закроют к 2023 году благодаря переходу на глубокую переработку мусора с извлечением полезных фракций с последующим захоронением хвостов. В Ленинградской области насчитывается 15 полигонов ТБО.

«Существующих мощностей хватит на два года. Мы предложим альтернативные площадки для переработки и последующего складирования хвостов»,— пояснил глава Ленобласти.

Санкт-Петербург и Ленинградская область намерены перейти на единую систему управления потоками мусора и строительных отходов. Уже создана рабочая группа, куда войдут представители двух регионов, чтобы реализовать планы уже в четвертом квартале этого года.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области снизили тарифы на вывоз мусора. Об этом сообщила заместитель начальника Управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Ирина Чуркина.