Петербуржца заподозрили в оправдании терроризма из-за публикаций в соцсети

Правоохранители накануне нагрянули к 23-летнему парню домой на Гороховую улицу в Петербурге. Его подозревают в оправдании терроризма.

Правоохранители считают, что подозреваемый публиковал на своей странице в одной из соцсетей материалы, которые по результатам экспертизы содержали признаки оправдания взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Предполагается, что парень делал это с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений органами власти. Информация была доступна широкому кругу людей, поскольку профиль был открыт.

Во время обыска правоохранители нашли два ноутбука и мобильные телефоны, с которых размещали вышеназванные материалы. Подозреваемого арестовали.