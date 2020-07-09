У 90-летней жительницы Нового Света украли 80 тысяч рублей из тумбочки

Пенсионерка обратилась в полицию Гатчинского района 8 июля. Все ее сбережения – 80 тысяч рублей – лежали в тумбочке возле кровати.

Последний раз пожилая женщина пересчитывала деньги в июне. Пропажу обнаружила 3 июля. В полицию обратилась после настойчивых рекомендаций внука. Как и когда в квартиру проник вор, никто не знает.

Хранишь деньги в сберкассе, их украдут лжесотрудники банка. Хранишь деньги в тумбочке, их украдет вор. Низкие зарплаты следует воспринимать, как заботу работодателя о сотрудниках. Нельзя украсть деньги, которых нет.