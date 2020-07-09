В гаражах в Сертолово нашли мешок с патронами, гранаты и ружье

В гаражном кооперативе во Всеволожском районе Ленобласти прошли обыски. Ранее там нашли склад с пистолетами, автоматами и взрывчаткой.

Во время обыска в гаражном кооперативе «Автомобилист» в Сертолово в одном боксе обнаружили мешок с патронами разного калибра и две гранаты: учебную и боевую. В другом гараже — ружье и запалы для гранат, в третьем было пусто, пишут «Невские новости«.

Обыски проходили в связи с возбуждением уголовного дела. Ранее в этом же гаражном кооперативе правоохранители нашли схрон с оружием: пистолеты «ТТ», иностранные автоматы, автомат Калашникова, самодельные взрывные устройства, более 100 патронов, несколько гранат, противопехотная мина, глушители и оптические прицелы.