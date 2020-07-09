Финские визы можно получить доставкой на дом в Санкт-Петербурге

Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербург объяснил, как будут выдаваться паспорт с финской визой жителям города. Потребуется заполнение формы на сайте.

«После получения уведомления о готовности ваших документов в визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге, вы можете заказать курьерскую доставку паспорта по удобному адресу», – рассказали в визовом центре

Центр в Петербурге закрыт «до уведомления». Напоминаем: Финляндия продлила ограничения по COVID-19 для туристов из России до середины июля и не будет делать электронные визы для петербуржцев.