В интервью ИД «Комсомольская правда» заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом России.

«В должности президента самое главное – это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Вот такой лайфхак», – поделился Дмитрий Медведев

По мнению Дмитрия Анатольевича, для достижения успехов на государственной должности необходимы работоспособность и сила воли. Также отметим, что от кресла президента до пожизненного кресла сенатора – всего один закон.