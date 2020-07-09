10 июля в некоторых районах Ленобласти ожидаются кратковременные дожди

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 10 июля в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, в Ленобласти местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью западный, юго-западный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7…+12 гр., днем столбики термометров покажут +18…+23 гр.