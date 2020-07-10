Газпром урезает финансирование ФК «Зенит» – чемпионам придется «затянуть пояса»

У ФК «Зенит» два ключевых спонсора – «Газпромбанк» и «Газпром нефть», убыток которой с начала 2020 года составил около 14 млрд рублей. Бюджет клуба – около €170 млн.

«Принята программа экономии средств по всем направлениям. <…> Затянуть пояса – это не художественный образ, а реальность», – заявил гендиректор клуба Александр Медведев

До конца июля клуб покинет минимум один легионер. На следующий сезон действует лимит – восемь иностранцев + 17 россиян. Напомним, что ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу.