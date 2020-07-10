Россияне признались, что их больше всего раздражает в коллегах

Россияне больше всего не любят, когда коллеги обманывают и лицемерят — таких 40%.

Еще 34% россиян раздражают на работе сплетни и интриги. А 33% считают главным недостатком коллег неуважение к чужому труду. Еще 32% опрошенных раздражает непрофессионализм коллег. 23% считают безответственность главным недостатком людей, с которыми приходится работать.

Менее раздражающими качествами коллег оказались конфликтность — 20%, лень — 15%, узкий кругозор — 13%, непунктуальность — 9%, плохие манеры — 7%. А 5% респондентов не одобряют вредные привычки.