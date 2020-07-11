Гатчина частично останется без горячей воды 4-6 и 17-21 августа

В Гатчине в связи с плановой приостановкой котельных будет прекращена подача горячей воды. Отключения будут производиться 4-6 и 17-21 августа.

Так, первыми в зоне отключения окажутся микрорайоны Мариенбург и Аэродром (4-6 августа). Следом за ними без горячей воды останутся центральная часть от улицы Чкалова до Въезда, микрорайоны Въезд и Хохлово поле (17-21 августа).

«Период отключения будет уточняться», — говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Ранее под Гатчинский ликвидировали нелегальный водопровод, испортивший отремонтированную дорогу. Неизвестные нелегально проложили водопровод под только что отремонтированным участком дороги «Гатчина — Ополье», создав аварийную ситуацию для водителей.