Новый аудиогид расскажет о ключевых местах по маршруту из Петербурга в Москву

На платформе izi.TRAVEL стал доступен очередной бесплатный аудиогид, однако запись «Нам по пути» рассчитана на автотуристов, путешествующих из Петербурга в Москву по трассе М-11.

Всего проектом предусмотрено 8 аудиогидов, которые повествуют автомобилистам о знакомых достопримечательностях, людях и важнейших исторических событиях, сыгравших ключевую роль в развитии Ленинградской земли и соседних регионов — Псковской области и Республики Карелия.

Все записи будут опубликованы на указанной платформе с 9 по 20 июля. Напомним, аудиогид также заговорил голосом губернатора Ленинградской области. Александр Дрозденко вместе с дикторами «Дорожного радио» озвучил один из маршрутов аудиогида «По местам боевой славы».