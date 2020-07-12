Россияне не будут платить за установку электросчетчиков

Гарантирующие поставщики и сетевые компании возьмут на себя расходы на приборы учета электроэнергии. Таким образом россиян освободили от соответствующих затрат.

Ожидается, что потребители смогут сэкономить 5-20 тысяч рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.

В связи с этим поставщики и сетевые компании совместно с региональными властями будут определять счетчики, которые следует устанавливать в многоквартирных и частных домах — обычные или «умные».

Кроме того, с потребителей сняли ответственность за поверку и обслуживание электросчетчиков. Им останется только следить за сохранностью приборов, если те находятся на их частной территории. Данные нововведения коснутся только приборов учета электроэнергии и не будут распространяться на счетчики расхода воды.

При этом с 2022 года планируется устанавливать только интеллектуальные приборы учета электроэнергии, говорится в тексте.

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