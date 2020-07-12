Петербуржец занял первое место в чемпионате «Формулы-2»

Сегодня, 12 июля, в австрийском городе Штирия завершился второй этап чемпионата гоночной серии «Формула-2». Петербуржец Роберт Шварцман занял первое место.

Спортсмен выступает за команду «Према», стать лучшим ему удалось несмотря на сход во второй гонке. Этот успех стал для него первым в гоночной серии. Свою победу он посвятил отцу, который умер в апреле от коронавируса.

На протяжении гонки Роберт Шварцман доминировал над партнером по команде, Миком Шумахером.

Второе место занял гонщик «Карлина» Юки Цунода, третье — Чжоу Гуаньюй из «Виртуози».

Видео: Telegram-канал «Mash на Мойке».