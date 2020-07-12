Россиянам рассказали, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья

По словам ведущего научного сотрудника НИИ питания РАМН Ольги Григорян, если есть чипсы очень редко, они не нанесут вреда здоровью. Это также распространяется на колу и бургеры.

По ее словам, какого-либо эталонного питания не существует, необходимо найти свое питание в соответствии с параметрами здоровья, передает «Говорит Москва».

«Мы сейчас считаем, что в первую очередь необходимо обеспечить свой организм белком, витаминами, минералами, антиоксидантами. Конечно, нужно учитывать еще сезонность: летом ограничивать жирные блюда», — добавила диетолог.

Ранее МЧС предостерегло россиян от заражения коронавирусом через чипсы. Граждан призывают избегать пробовать еду из упаковок чипсов, орехов, сухариков других снэков, из которых другие люди брали руками пищу.