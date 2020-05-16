МЧС предупреждает россиян о высоком риске заражения коронавирусом через совместную еду, в том числе и чипсы. Граждан призывают избегать пробовать еду из упаковок чипсов, орехов, сухариков других снэков, из которых другие люди брали руками пищу.

Об этом сказано в рекомендациях ведомства, которые приводит РИА Новости. Сотрудники ведомства считают, что вероятность передачи инфекции повышается при употреблении пищи из общей упаковки или посуды.

Такой риск существует из-за того, что вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем, в том числе через предметы обихода.

Ранее Роскачество нашло кадмий и мышьяк в чипсах. При этом эксперты не нашли нарушений в части содержания ГМО, красителей, консервантов.