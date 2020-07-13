В Киришском районе в лобовом ДТП погибли двое

Авария произошла вечером 12 июля на 15-м км автодороги «Кириши — Будогощь — Смолино» в Киришском районе Ленобласти.
По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, водитель автомобиля «Ока» совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Suzuki.
В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия от полученных травм.
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10.07.2020 383
По факту ДТП проводится проверка.