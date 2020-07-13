В Киришском районе в лобовом ДТП погибли двое

Авария произошла вечером 12 июля на 15-м км автодороги «Кириши — Будогощь — Смолино» в Киришском районе Ленобласти.

По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, водитель автомобиля «Ока» совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Suzuki.

В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия от полученных травм.

Вам будет интересно На Выборгском шоссе произошла массовая авария - фото, видео В массовое ДТП во Всеволожском районе Ленобласти попали пять автомобилей: машина полиции, грузовик, самосвал и две иномарки. Как сообщают очевидцы в... 10.07.2020 383

По факту ДТП проводится проверка.