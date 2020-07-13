Депутату Ленобласти Сергею Караваеву предъявлено еще одно обвинение по делу о мошенничестве

Следователь СК по Ленинградской области предъявил ещё одно обвинение в мошенничестве депутату заксобрания области Сергею Караваеву, который вместе со своим отцом стал фигурантом дела о мошенничестве с земельным участком во Всеволожском районе, сообщили в пресс-службе СУСК России по Ленобласти.

«Предъявлено еще одно обвинение по факту мошенничества с земельным участком площадью 10 га на территории Мурино», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, являясь соучредителем и генеральным директором компании «Исток СВ», принял решение приобрести земельный участок, расположенный вблизи проектируемой дороги «Санкт-Петербург – Матокса». Он договорился о занижении рыночной стоимости земельного участка до размера кадастровой стоимости. При этом, не возведя на участке никакого объекта, зарегистрировал право собственности на объект незавершённого строительства. Таким образом, с учётом разницы между выкупной стоимостью и результатом проведённой оценки рыночной стоимости Всеволожскому району был причинён ущерб на сумму свыше 29 миллионов рублей.

Ранее сообщилось, что расследование уголовного дела в отношении Караваева и его отца завершено. В феврале 2019 года Сергея Караваева и отца, которые вели совместный бизнес, арестовали по подозрению в мошенничестве с земельным участком площадью 35 гектаров на территории Муринского сельского поселения во Всеволожском районе. Следствие оценило нанесённый муниципальному бюджету ущерб в 50 с лишним миллионов рублей.

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Сейчас фигуранты дела находятся под домашним арестом с ограничениями определённых действий.