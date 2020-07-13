Росреестр по Ленобласти получил высокую оценку в рейтинге качества госуслуг

Высокую оценку Управление получило в рейтинге качества госуслуг сайта «Ваш контроль» по данным на 1 июля 2020 года.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленобласти получило более 500 тысяч оценок через инфоматы, установленные в МФЦ региона.

По информации регионального МФЦ к ним за последние полгода за услугами Кадастра и Росреестра обратились почти 1,5 миллиона раз. Также услуги Росреестра входят в топ-10 наиболее востребованных на портале госуслуг — 42% от общего количества обращений в МФЦ.

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Напоминаем, что из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции центры «Мои Документы» работают в ограниченном режиме по предварительной записи для оказания социально значимых услуг. Исключение составляют районы в «зеленой» зоне. Записаться можно онлайн на сайте или по телефону отделения, в которое гражданин планирует обратиться.

Подать документы можно только по социально значимым услугам. Выдача результатов осуществляется также по записи после подтверждения готовности документов. Узнать все подробности можно по телефону единой справочной службы 8-800-500-00-47.

Отметим, что с 21 марта центры «Мои документы» перевели часть услуг в электронный вид. А с 30 марта прекратил вообще прием документов.