Кинотеатры в России могут возобновить работу с 13 июля

В России кинотеатры могут возобновить работу с 13 июля. Для этого необходимо получить разрешение от руководства своего региона.

Соответствующий приказ 13 июля подписала министр культуры Ольга Любимова. Даже получившим разрешение региональных властей кинотеатрам необходимо соблюдать рекомендации и требования Роспотребнадзора.

Редакция ivbg.ru напоминает: Министерство культуры России рекомендовало кинотеатрам приостановить работу с 23 марта в связи с COVID-19. В Ленобласти работали автокинотеатры под открытым небом.