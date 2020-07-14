Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти запустил тестирование на определение предпринимательских способностей.

Тест характеризующих личные предрасположенности и предпочитаемый стиль поведения из 65 вопросов можно пройти на сайте 813.ru. После прохождения теста на экране появится результат – уровень предпринимательских способностей и профессиональных качеств.

Как отмечают в Фонде, честные ответы помогут отвечающему получить информацию о своем предпринимательском потенциале и лучше узнать свои профессиональные предрасположенности. А Фонду это позволит в дальнейшем более целенаправленно организовывать обучение и консультации для предпринимателей и тех, кто только решил начать свое дело.