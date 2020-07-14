Двое жителей Тосно расплачивались поддельными деньгами и хранили наркотики

Тосненский суд признал двух местных жителей виновными в хранении поддельных денег, а одного из них – в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

В 2019 году подсудимые использовали фальшивые банкноты для оплаты билетов в электропоездах и покупок в магазинах. Изъяты 10 поддельных купюр по 5000 рублей. А в квартире одного из фальшивомонетчиков нашли наркотики.

Решением суда, один фигурант приговорен к 2 годам условно с испытательным сроком в 2 года. А второй, у которого найдены наркотики, – к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года.