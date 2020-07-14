День Ленобласти пройдет в каждом районе отдельно

В 2020 году День Ленинградской области состоится. Столица празднования – Всеволожск. В план мероприятий внесены изменения для обеспечения безопасности жителей региона.

Одна из мер безопасности – во время празднования 93-летия региона не будут смешивать гостей и делегации из разных районов Ленинградской области. Праздничные мероприятия будут проходить в каждом районе отдельно.

Причина – Всеволожский район находится в «красной» зоне эпидемиологической опасности. Небезопасно привозить туда гостей из «зеленой» и «желтой» зон.