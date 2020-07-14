Нейрохирурги Центра Алмазова удалили огромную опухоль мозга у беременной

Нейрохирурги НМИЦ им. В. А. Алмазова удалили у пациентки менингиому в области правой лобной доли головного мозга размерами 6х6х5 сантиметров.

Беременную пациентку на 29-й неделе доставили в учреждение вертолетом из Псковской области. Она жаловалась на тошноту, рвоту и судорожные припадки. Менингиому, угрожающую жизни, обнаружили во время МРТ.

Взвесив риски и оценив состояние пациентки, специалисты учреждения произвели срочное хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно. Сейчас пациентка переведена в перинатальный центр.