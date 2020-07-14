Автомобилисты вышли в онлайн: интернет-трафик на трассе М-11 «Нева» в Ленинградской области вырос в полтора раза

МТС проанализировала интернет-трафик на участке трассы М-11 «Нева» в Ленинградской области. С мая 2020 года объемы передачи данных на этом участке трассы выросли почти в полтора раза.

Пики роста потребления мобильного интернета приходились на понедельники, что может быть связано с возвращением в крупные населенные пункты работающих горожан.

Автолюбители и пассажиры активно пользовались мессенджерами, картами, социальными сетями и развлекательными сервисами. При этом объем голосовых сервисов вырос незначительно, продемонстрировав приоритет онлайн-общения в дороге. Почти 90% устройств, с которых абоненты выходили в сеть – смартфоны. Оставшаяся часть приходится на автомобильные мультимедиа-устройства, навигаторы и планшеты.

«Транспортная связь между Петербургом и Москвой значима как для деловой активности страны, так и для развития внутреннего туризма. При этом в текущих условиях растет актуальность именно автомобильного транспорта. Поэтому бесперебойная связь вдоль всего пути следования – необходимость для комфортной и безопасной поездки. Мы в сжатые сроки обеспечили уверенный голосовой сигнал и скоростной интернет на магистрали – работы на участке трассы М11 в Ленинградской области заняли всего около шести месяцев. А стабильный рост голосового и интернет-трафика подтверждает высокий спрос на качественные услуги связи у автомобилистов», – отметил директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

О проекте обеспечения связью трассы М-11 «Нева»

Проект по строительству инфраструктуры связи на трассе М-11 «Нева» по маршруту «Москва – Санкт-Петербург» был совместно реализован МТС и Госкомпанией «Автодор» в течение года в четырех регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской и Новгородской областях.

На участок трассы в Ленинградской области приходится около 20% оборудования, установленного на протяжении всей магистрали. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет со скоростью передачи данных до 75 Мбит/сек доступны на нем с конца апреля 2020 года.