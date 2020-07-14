Петербуржец воткнул себе в живот нож после длительного запоя

В полицию Петербурга 14 июля сообщили о местном жителе, травмировавшем себя кухонным ножом по методу самураев.

Пострадавший проживал в квартире с товарищем и находился в длительном запое. Утром, страдая похмельем, он ушел на кухню, где начал разговаривать сам с собой. Говорил, что его хотят убить, и жаловался на сильные боли в животе.

Чтобы прекратить боль, он воткнул себе в живот кухонный нож. Его товарищ, услышав крики, вызвал скорую помощь. Пострадавший подтвердил, что ранил сам себя, и сообщил, что видит галлюцинации из-за выпитого алкоголя.