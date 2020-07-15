Фото: верный клиенту таксист из Тельмана чуть не покалечил оперативника ФСБ

Как ранее сообщал ivbg.ru, руководитель Октябрьского центра организации закупок задержан 13 июля по делу о взятке в особо крупном размере.

В обмен на взятку в 1,6 млн рублей 46-летний Александр Сулла должен был обеспечить одной из организаций победу в тендере на техобслуживание. При задержании посредник с деньгами снес Ford ФСБ и чуть не сбил правоохранителя.

Посредником оказался таксист из поселка Тельмана, ничего не знавший о происхождении денег. Преследовавший его Ford ФСБ он принял за налетчиков. Поэтому, когда его подрезали правоохранители, только добавил газа.

Его автомобиль снес двери Ford. Спецназовец продемонстрировал подготовку и реакцию, вовремя отпрыгнув в сторону. Сотрудники ФСБ открыли стрельбу по колесам и выбили окна машины при задержании.