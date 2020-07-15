Эрмитаж начал работу с выстроившейся у входа очереди

Государственный Эрмитаж возобновил работу в среду в Санкт-Петербурге, перед открытием у входа выстроилась очередь из порядка двадцати человек.

Перед входом в здание установлены ограждения для регулирования потока гостей музея. На брусчатку нанесены жёлтые полосы, помогающие соблюдать социальную дистанцию.

Люди в очереди заранее надели маски и перчатки. О требовании соблюдать санитарную безопасность периодически напоминает голос из репродуктора во дворе музея.

«Мы в первый раз в Эрмитаже. Пока иностранных гостей нет из-за коронавируса, хотелось бы посетить музей без длинных очередей», — рассказала журналистам одна из посетительниц Тамара.

Она вместе с мужем приехала в Санкт-Петербург из Москвы. Женщина признается, что очень рада посетить легендарный музей северной столицы.

Внутри помещений посетители Эрмитажа в санитарных масках передвигаются по регламентированным маршрутам. Их встречают сотрудники музея в пластиковых щитках и перчатках.

Музей предлагает три обзорных направления движения, два из них — по Главному музейному комплексу, один — по Главному штабу. Первые два маршрута знакомят с парадными залами, шедеврами западноевропейского изобразительного искусства, экспозициями залов Античного мира и Древнего Египта. В Главном штабе посетители смогут увидеть работы импрессионистов и постимпрессионистов.

В среду вновь открылась временная выставка памятников ассирийского искусства. Она работает бесплатно для всех индивидуальных посетителей.

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С 23 июля планируется разрешить посещение Золотой кладовой галереи драгоценностей Эрмитажа, где представлены скифское и сарматское золото, изделия мастеров Древней Греции.

Посещение залов ограничено двумя часами. Экспозиции будут доступны для визита со вторника по воскресенье с 12.00 до 21.00 часов.