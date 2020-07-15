В Тосненском районе продолжаются строительство и модернизация

В Тосненском районе продолжится строительство и модернизация объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Александр Дрозденко подчеркнул, что, благодаря стабильной экономике, все планы будут реализованы.

В поселке Федоровское скоро начнет работу новый спортивный комплекс с тремя спортивными залами. В Никольском завершается строительство стадиона и школы искусств с библиотекой. В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» активно благоустраивается территория.

По словам Александра Дрозденко, приоритетным проектом является строительство поисково-спасательной станции в Тосно. Это значительно улучшит условия труда спасателей.