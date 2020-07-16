Два корпуса ЖК «Щегловская усадьба» подключили к электричеству

Корпуса А2 и А3 проблемного ЖК «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе подключили к свету. Сегодня, 16 июля, ПАО «Ленэнерго» выдало акт технологического присоединения.

Это необходимо для питания и введения в эксплуатацию корпусов. Теперь самое большое препятствие для ввода устранено.

«Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» является техническим заказчиком завершения работ. Донором выступила компания «Полис», пожертвовавшая деньги.

Огромную помощь в переговорах с энергетиками, как уточняют в Госстройнадзоре Ленобласти, оказал комитет по ТЭК – там согласовывали условия подключения и торопили компанию с работами

Проверка Госстройнадзора намечена на 23 июля. В августе дома получат заключение о соответствии и акты ввода.

Оставшиеся корпуса ЖК «Щегловская усадьба» будут завершены с помощью Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области – работы по достраиванию домов Б2, Б3 и Д1-Д4 начнутся в этом году.