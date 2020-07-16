Петербург и Ленобласть работают над строительством метро от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово»

Численность жителей Кудрово, согласно прогнозам, к 2025 году превысит 100 тысяч человек. Поэтому Смольный заинтересован в строительстве метро от станции «Улица Дыбенко» до «Кудрово».

«Кудрово – территория интенсивной застройки на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по прогнозам к 2025 году численность жителей Кудрово превысит 100000 человек. Развитие участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» поможет значительно разгрузить транспортные потоки в районе, снизить нагрузку на дорожные магистрали, обеспечит решение серьезной проблемы», — подчеркнул председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Сейчас разрабатывается проект планировки территории, решается вопрос финансирования. Петербург и Ленинградская область намерены продолжить реализацию утвержденного плана строительства метро от «Улицы Дыбенко» до станции «Кудрово» с организацией транспорт-пересадочного узла.