Пенсионеры из Ленобласти одни из самых активных юзеров сети

Пожилые ленинградцы активно участвуют в VI Всероссийском конкурсе компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2020».

В состязании уже принимают участие представители из 48 регионов России. В числе самых активных – пенсионеры из Ленобласти, от региона на конкурс поступило 15 работ.

Для участия необходимо подать заявку на портале «Азбука интернета» и приложить эссе по теме одной из номинаций конкурса.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2017 житель Ленобласти 63-летний Сергей Злотников занял второе место в третьем Всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету – 2017».