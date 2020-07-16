Волховский район принимает участие в первом Всероссийском конкурсе по выявлению пилотных территорий для развития экологического туризма. Уже поданы 115 заявок из 68 субъектов России. От Ленобласти участвуют Староладожский и Токсовский туристско-рекреационные кластеры.

Топ-10 лучших территорий будут поддержаны из федерального и регионального бюджетов. Также поддержка поступит от Минприроды, Минэкономразвития, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Федерального агентства по туризму. Проекты могут быть внесены в государственные программы.

Голосование будет проходить на сайте priroda.life в разделе «География» до 23 июля. Победители станут известны 28 июля. Проект, набравший наибольшее количество лайков, пройдет в следующий этап конкурса вне зависимости от решения комиссии.

Голосование за Староладожский проект увеличит шансы Волховского района на привлечение дополнительных средств на развитие территории Старой Ладоги.