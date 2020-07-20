Клещи стали кусать жителей Ленобласти в 1,5 раза реже, чем в прошлом году

В Ленобласти на территориях всех 17 районов на 20 июля 2020 года от укусов клещей пострадал 3841 человек, из них 1114 детей.

Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, это ниже средних многолетних показателей в 1,45 раза. Чаще всего клещи кусались в Тихвинском (769), Подпорожском (443), Бокситогорском (355), Гатчинском (278) и Всеволожском (270) районах.

По результатам исследования 3115 клещей, снятых с пострадавших, в 31 случаях обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 416 – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

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В ведомстве напоминают, что медпомощь пострадавшим от укусов клещей оказывают круглосуточно во всех больницах Ленобласти. Также возобновили проведение прививок против клещевого вирусного энцефалита.