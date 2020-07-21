Юнармейцев наградили за помощь в нахождении останков трех бойцов под Свирьстроем

В минувшие выходные члены поискового отряда «Переправа» участвовали в раскопках на болоте возле поселка Свирьстрой. На участке во время Великой Отечественной войны шли бои.

Так, Владимир Семенов, Муртузали Зубагиров, Артем Роговский, Аркадий Полухин, Илья Зацепин и Захар Малинин вместе со школьниками из поселка Рассвет, работниками пожарной части и Дома народного творчества имени Ю. П. Захарова обнаружили останки трех бойцов Красной Армии. Найдены артефакты и личные вещи, специалисты будут работать над установлением имен погибших.

Участники поисковых работ получили благодарности от регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ленинградской области под руководством члена Волховского отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Михаила Казакова.