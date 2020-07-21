Петербуржец нашел способ сделать участок ЗСД бесплатным

Горожанин считает, что отменить плату на ЗСД нужно только в ночные часы, когда в Петербурге разводят мосты. Мужчина ссылается на 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах…», передает «Фонтанка».

Петербуржец Михаил Тихонов, ссылаясь на закон, предложил жителям Васильевского острова бесплатно ездить по ЗСД по время навигации. Это объясняется отсутствием бесплатной альтернативы.

«Я не юрист, могу ошибаться, но у любой платной дороги должен быть бесплатный дублер. Да, во время разводки мостов Васильевский остров всегда был отрезан от суши, но раньше не было и ЗСД. А раз появилась платная магистраль, то по закону должна появиться и возможность бесплатного проезда», – считает Михаил Тихонов.

При этом в ст. №37 ФЗ-257 действительно говорится: «Решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе может быть принято при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования…».

Петербуржец отправил соответствующее обращение в городскую прокуратуру, письмо направлено для изучения в Смольный. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры оценивает предложение. Оператор МСС выразил готовность отменить ночную плату, если будет дано распоряжение.