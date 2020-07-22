Стало известно, где 22 июля зафиксированы 44 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Новых случаев заболевания COVID-19 за сутки не выявлено в Выборгском, Волосовском, Приозерском, Лужском, Бокситогорском, Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Гатчинский район:
- Гатчина (+2), Тайцы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Дружная Горка (+5), Торфяное (+1), Алексеевка (+1).
Всеволожский район:
- Мурино (+1), Всеволожск (+7), Кудрово (+1), Разметелево (+1).
Тосненский район:
- Тельмана (+1), Никольское (+1).
Тихвинский район:
- Тихвин (+4), Шугозеро (+2), Мошково (+2).
Кировский район:
- Синявино (+1).
Киришский район:
- Кириши (+2), Крапивно (+1).
Ломоносовский район:
- Новоселье (+1), Горбунки (+3), Лаголово (+1).
Кингисеппский район:
- Кингисепп (+1).
Сланцевский район:
- Сланцы (+2).