Стало известно, где 22 июля зафиксированы 44 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Новых случаев заболевания COVID-19 за сутки не выявлено в Выборгском, Волосовском, Приозерском, Лужском, Бокситогорском, Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Гатчинский район:

  • Гатчина (+2), Тайцы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Дружная Горка (+5), Торфяное (+1), Алексеевка (+1).

Всеволожский район:

  • Мурино (+1), Всеволожск (+7), Кудрово (+1), Разметелево (+1).

Тосненский район:

  • Тельмана (+1), Никольское (+1).

Тихвинский район:

  • Тихвин (+4), Шугозеро (+2), Мошково (+2).

Кировский район:

  • Синявино (+1).

Киришский район:

  • Кириши (+2), Крапивно (+1).

Ломоносовский район:

  • Новоселье (+1), Горбунки (+3), Лаголово (+1).

Кингисеппский район:

  • Кингисепп (+1).

Сланцевский район:

  • Сланцы (+2).