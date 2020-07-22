Стало известно, где 22 июля зафиксированы 44 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Новых случаев заболевания COVID-19 за сутки не выявлено в Выборгском, Волосовском, Приозерском, Лужском, Бокситогорском, Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Гатчинский район:

Гатчина (+2), Тайцы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Дружная Горка (+5), Торфяное (+1), Алексеевка (+1).

Всеволожский район:

Мурино (+1), Всеволожск (+7), Кудрово (+1), Разметелево (+1).

Тосненский район:

Тельмана (+1), Никольское (+1).

Тихвинский район:

Тихвин (+4), Шугозеро (+2), Мошково (+2).

Кировский район:

Синявино (+1).

Киришский район:

Кириши (+2), Крапивно (+1).

Ломоносовский район:

Новоселье (+1), Горбунки (+3), Лаголово (+1).

Кингисеппский район:

Кингисепп (+1).

Сланцевский район: