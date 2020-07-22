Водителя эвакуатора автоугонщик ввел в заблуждение с помощью обаяния, дипломатических способностей и, конечно, денег.

В октябре 2019 года угонщик не стал утруждать себя взломом выбранной им Mazda MPV DX. Злоумышленник сказал водителю эвакуатора, что это его автомобиль. Тот за 3000 рублей согласился перевезти машину в другой район.

Угонщик занимался восстановлением и реконструкцией автомобилей. На месте он разукомплектовал угнанную иномарку. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).