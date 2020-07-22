В Петербурге пьяный мужчина попытался забрать чужого енота со стрельбой — подробности

Накануне вечером в Санкт-Петербурге нетрезвый дебошир попытался забрать себе енота, однако за животное вступился доставщик еды.

Так, женщина после работы решила прогуляться с енотом по кличке Марсель. Во время прогулки к ним присоединился нетрезвый Кирилл — мужчина достал оружие, выстрелил и отобрал енота, став требовать на него документы.

Хозяйка испугалась, однако неподалеку оказался доставщик еды. Парень забрал животное из рук дебошира. Стрелявший не стал скрываться и дождался полицию, на него завели уголовное дело, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Из чего конкретно стрелял мужчина — не уточняется.