Вандалы напали на памятник легендарной «Полуторке» в Подборовье

Сегодня, 22 июля, стало известно об осквернении памятника легендарной «Полуторке» на мемориале в поселке Подборовье Бокситогорского района. Правоохранители считают, что это дело рук пьяной компании молодых людей, не местных.

«Все это крайне неприятно. Наша молодежь относится с уважением ко всем воинским захоронениям и памятникам, а тут… Здесь начиналась «Дорога жизни», это уникальный памятник – настоящая машина, которая была подарена Ленинградской области», – рассказал директор музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрий Щеглов.

Территорию мемориала еще в мае благоустроили и озеленили. Недавно скончался ветеран, который оберегал этот памятник — не прошло и девяти дней.

Машину восстановят, однако это очень знаковое место для многих место и мало кому хотелось бы, чтобы это сошло с рук вандалам.

Именно в этих краях с конца ноября 1941 года брала начало Военно-автомобильная дорога №102 – Дорога жизни. Здесь с вагонов перегружали продовольствие, боеприпасы и медикаменты в автомашины ЗИС-5, отправлявшиеся в Ленинград. Жители инициировали открытие памятника еще в 1968 году, легендарная «Полуторка» входит в Зеленый пояс Славы Ленинграда.