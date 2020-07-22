Вандалов, напавших на «Полуторку» в Подборовье, привлекут к ответственности

Сегодня, 22 июля, вандалам приглянулся памятник легендарной «Полуторке» в Подборовье Бокситогорского района. Машину обещают восстановить, однако не все местные жители готовы простить такие действия злоумышленников.

Правоохранители считают, что это дело рук пьяной компании молодых людей, не местных. Территорию мемориала еще в мае благоустроили и озеленили. Недавно скончался ветеран, который оберегал этот памятник — не прошло и девяти дней.

Сейчас полиция устанавливает личности злоумышленников. В отношении вандалов заведут уголовное дело по статье за вандализм. На данный момент на месте происшествия уже работает следственная группа.

Именно в этих краях с конца ноября 1941 года брала начало Военно-автомобильная дорога №102 – Дорога жизни. Здесь с вагонов перегружали продовольствие, боеприпасы и медикаменты в автомашины ЗИС-5, отправлявшиеся в Ленинград. Жители инициировали открытие памятника еще в 1968 году, легендарная «Полуторка» входит в Зеленый пояс Славы Ленинграда.