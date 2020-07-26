Александр Дрозденко поздравил моряков-балтийцев с Днем Военно-Морского Флота России

Глава Ленобласти поздравил моряков-балтийцев и ветеранов Военно-Морского Флота с Днем ВМФ, который отмечается в этом году 26 июля
В своем поздравлении Александр Юрьевич напомнил, что трехсотлетняя история российского флота хранит примеры подлинного мужества и отваги моряков и флотоводцев, благодаря которым Россия стала великой морской державой.
В годы Великой Отечественной войны военно-морской флот внес значительный вклад в Победу над фашизмом. Неоценима роль Балтийского флота при обороне Ленинграда, сдерживавшего врага на подступах к городу и обеспечивавшего «Дорогу жизни» по Ладожскому озеру.
В конце своего поздравления Александр Дрозденко выразил глубокую признательность ленинградцам, кто сейчас несет службу на флоте и пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших профессиональных успехов на благо Отечества.
Напомним, что День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Парады военных кораблей в этот день проходят ежегодно, начиная с 1939 года, и не проводились лишь во время Великой Отечественной войны (1941-1945).
В 2017 году по поручению президента впервые в новейшей истории в Санкт-Петербурге был проведен главный военно-морской парад. По масштабу проведения, количеству задействованных кораблей и самолетов это событие можно было сравнить с парадом Победы 9 мая на Красной площади в Москве.