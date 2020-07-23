Россиян защитят от недолива топлива на АЗС

В 2019 году Минпромторг установил, что около 70% АЗС в России не доливают топливо покупателям. Как сообщают «Ведомости», с 1 октября 2020 года вступит в силу стандарт, который устранит эту проблему.

В соответствии со стандартом, колонки на АЗС оборудуют программным обеспечением для защиты и учета. А в конструкцию новых колонок невозможно будет вмешаться не предусмотренным изготовителем способом.

Таким образом, владельцы АЗС потеряют возможность влиять на поток топлива покупателям. До вступления в силу (1 октября 2020 года) стандарт будет добровольным.